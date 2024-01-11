Партизаны пробрались на аэродром в Евпатории: что нашли у оккупантов (фото)

"Наш агент проник на аэродром оккупантов в Евпатории и успешно провел разведку", - говоится в сообщении.

Партизаны пробрались на аэродром в Евпатории (t.me/atesh_ua)

По данным "Атеш" на аэродроме замечены РПК 96К6 "Панцирь", несколько самолетов Бе-12 и Ан-12.

"По имеющейся информации, на данном объекте проводятся ремонтные работы некоторых бортов. Также установлено отсутствие постоянной охраны всей территории", - утояняют партизаны.

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.