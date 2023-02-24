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Партизаны повредили железную дорогу в Крыму: движение поездов остановлено (фото)

Фото: партизаны повредили железную дорогу в Крыму (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Крыму партизаны повредили железнодорожное полотно. В результате чего движение поездов было остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивление.

Однако фото с места происшествия указывают на очередную ложь оккупационной администрации", - рассказали там.

Фото: поврежденная железная дорога в Крыму (sprotyv.mod.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали, что украинские войска по наводке партизанов нанесли точный удар по вражескому складу с боеприпасами в Запорожской области.

Также сообщалось, что партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разные города в оккупированном Крыму.

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