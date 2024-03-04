Партизаны заметили российские боевые вертолеты на "Азовстали" (видео)

По информации агентов движения, россияне активно используют руины "Азовстали" в качестве места базирования своей боевой авиации. Оттуда она летает на боевые задания.

Также в АТЕШ отмечают, что обнаружили ряд частных домов, где проживают российские пилоты.

"Вся информация передана Силам обороны Украины", - подчеркнули представители движения.

Разрушенный "Азовсталь"

Напомним, россияне практически полностью разрушили завод "Азовсталь" в попытках оккупировать Мариуполь.

На территории завода находились украинские защитники, где они оборонялись в полном окружении врага.

Из-за нехватки еды, боеприпасов и оружия украинские защитники, которые находились на "Азовстали", сдались в плен 20 мая 2022 года. Часть из них уже удалось вернуть домой, остальные - в плену уже почти два года.

Более детально об обороне "Азовстали" - в материале РБК-Украина.