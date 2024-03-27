Партизаны заметили носитель "Калибров" в Севастопольской бухте (фото)

Россияне направили в Севастопольскую бухту малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который может нести ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.

По информации партизан, корабль россиян заходил сегодня, 27 марта, в Севастопольскую бухту. Фото: в Севастопольской бухте заметили носитель "Калибров" (t.me/atesh_ua) Всего кораблей такого типа в Черноморском флоте РФ осталось мало, пишет АТЕШ. Полностью на плаву только корабль "Циклон", а корабль "Аскольд" был поврежден в ноябре 2023 года. Ему оставался месяц до сдачи в эксплуатацию Остальные корабли этого проекта находятся в состоянии постройки.