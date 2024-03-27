Партизаны заметили носитель "Калибров" в Севастопольской бухте (фото)
Россияне направили в Севастопольскую бухту малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который может нести ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.
По информации партизан, корабль россиян заходил сегодня, 27 марта, в Севастопольскую бухту.
Фото: в Севастопольской бухте заметили носитель "Калибров" (t.me/atesh_ua)
Всего кораблей такого типа в Черноморском флоте РФ осталось мало, пишет АТЕШ. Полностью на плаву только корабль "Циклон", а корабль "Аскольд" был поврежден в ноябре 2023 года. Ему оставался месяц до сдачи в эксплуатацию
Остальные корабли этого проекта находятся в состоянии постройки.
Что известно о "Циклоне"
Напомним, летом прошлого года россияне готовились к пополнению Черноморского флота ракетным кораблем проекта "Каракурт" "Циклон".
Отметим, что вооружение кораблей проекта "Каракурт" включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.
Основой ударного компонента являются крылатые ракеты семейства "Калибр-НК".
Более детально о "Циклоне" - в материале РБК-Украина.
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