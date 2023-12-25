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Партизаны заметили наемника из Сербии в оккупированном Джанкое (фото)

Фото: российские военные в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Джанкое среди российских военных был замечен наемник из Сербии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

"Оккупанты с каждым днем свозят все больше солдат в Джанкой. Наши источники постоянно сообщают о прибытии новых партий "свежего мяса". На этот раз были замечены новоприбывшие из Амурской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди прибывающих с территории России обычных солдат был замечен наемник из Сербии.

"Мы не позволим оккупантам спокойно находиться на территории Крыма и сделаем все, что в наших силах для скорейшего его освобождения", - подчеркнули партизаны.

 

Фото: в Джанкое заметили наемника из Сербии (t.me/atesh_ua)

Наемники в российской армии

Российский диктатор Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

В сентябре Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России.

Кубинские власти арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Также напомним, что Непал требует от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты.

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