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Партизаны фиксируют прибытие большого количества убитых и раненых россиян в Крым

Крым, Среда 08 мая 2024 13:45
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Партизаны фиксируют прибытие большого количества убитых и раненых россиян в Крым Фото: в Джанкое фиксируется прибытие большого количества убитых и раненых россиян с фронта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Джанкое (Крым) фиксируется прибытие большого количества раненых и ликвидированных оккупантов с Херсонского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Интересный факт, на вокзале Джанкоя мы замечаем также массовые перевозки (через временно оккупированный Крым, - ред) раненых и "двухсотых" с левого берега оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, агенты "АТЕШ" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением.

"Российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где ВСУ их встретят и пополнят статистику потерь армии РФ", - добавили партизаны.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали еще 970 российских военных, таким образом общие потери РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.

Отметим, что за неделю, с 28 апреля по 5 мая, потери противника составили около 8110 человек личного состава. Также ВСУ "отминусовали" 1106 единиц вооружения и военной техники, самолет и 14 установок ПВО.

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