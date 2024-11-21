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Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии РФ в Донецкой области

Четверг 21 ноября 2024 22:58
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Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии РФ в Донецкой области Иллюстративное фото: партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии РФ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны смогли проникнуть в учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов российской армии. Они устроили там диверсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как рассказали в "АТЕШ", около полугода назад их агент подписал контракт с ВС РФ. Он был направлен в один из учебных центров операторов беспилотников. области Украины.

Во время службы там он постоянно передавал разную оперативную информацию Силам обороны Украины, в частности, и данные о расположении штабов и складов с боеприпасами.

"Некоторое время назад наш агент передал информацию о планах наступления одного из подразделений противника на Торецком направлении. Было раскрыто место нахождения операторов ударных БПЛА, по которым был нанесен удар", - сообщили в "АТЕШ".

Благодаря этой информации удалось ликвидировать два кафира, а ранить еще три.

Деятельность партизан "АТЕШ"

Мы писали, что партизаны постоянно проводят разведку и обнаруживают русские военные объекты. Информацию о них они передают Вооруженным силам Украины для дальнейшего нанесения ударов.

В частности, недавно агент "АТЕШ" обнаружил склад боеприпасов, которые российские военные строят возле Новороссийска. Помимо этого партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированной части Херсонской области.

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