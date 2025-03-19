Партизаны "АТЕШ" уничтожили военный транспорт россиян вместе с комплексом РЭБ

Партизаны движения "АТЕШ" успешно провели диверсию, сожгли военный автомобиль российских оккупантов в Буденновском районе Донецка.

Инцидент произошел возле места расположения командного состава 1-го дивизиона 933-го зенитно-ракетного полка.

По данным движения, диверсанты дождались, пока военные РФ лягут спать. После этого транспортное средство загорелось, привлекая внимание всего района.

На уничтоженном авто был установлен дорогостоящий мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который также полностью сгорел. Агенты смогли покинуть место происшествия незамеченными.

Местные жители отмечают, что это не первый случай "самовозгорания" в этом районе.