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"Партизан" – "Динамо": УЕФА выбрал рефери на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Белград, Пятница 26 июля 2024 11:21
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"Партизан" – "Динамо": УЕФА выбрал рефери на ответный матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Бело-синие" сделали весомую заявку на успех в Люблине (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил бригаде арбитров из Румынии поединок между белградским "Партизаном" и киевским "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Партизан" – "Динамо" состоится 31 июля в столице Сербии. Поединок примет арена "Партизан". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Главным судьей будет Мариан Барбу из Фэгэраша. Ему помогут лайнсмены-соотечественники – Михай Марика и Имре Ласло Букси. Четвертым рефери стал румынский арбитр Себастьян Колцеску. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать румыны Кэтэлин Попа и Андрей Кивулете.

Барбу в судейской карьере трижды пересекался с украинскими командами. Весной 2022 года сборная Украины U-17 проиграла итальянцам в квалификации к чемпионату Европы (1:3). Зато "Днепр-1" в группе Лиги конференций осенью того же года переиграл "Вадуц" (2:1), а львовский "Рух" U-19 в прошлом году одолел "Сараево" (3:1) в Юношеской лиге УЕФА.

Команда Александра Шовковского уничтожила "Партизан" в Люблине (6:2) с голами Шапаренко, Бражко, Караваева, Кабаева, Попова и Пихаленка. "Бело-синие" фактически гарантировали себе выход в следующий этап. Там соперником киевлян будет шотландский "Рейнджерс".

К слову, накануне "Полесье" уступило "Олимпии" из Любляны в квалификации Лиги конференций.

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