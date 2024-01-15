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Партию Ле Пен подозревают в связях с РФ, политики обратились в прокуратуру Парижа

Архивное фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Ультраправую партию "Национальное объединение" и ее одного из лидеров Марин Ле Пен подозревают в связях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что "Радикальная левая партия" связалась с прокурором Парижа относительно вероятных связей "Национального объединения" с РФ и возможных действий с "разведкой иностранного государства", а также "коррупции" в соответствии со статьей 40 Уголовного кодекса Франции.

С чем это связано

На основании нескольких журналистских расследований, в том числе последнего из Washington Post от 30 декабря 2023 года, Радикальная левая партия считает, что "Национальное объединение", а также его лидеры виновны в ряде преступлений и правонарушений.

Речь идет о контактах с разведкой иностранного государства, передаче информации иностранному государству, коррупции и злоупотреблении доверием. 

Законодательство Франции гласит, что любой орган власти, любое государственное должностное лицо или гражданский служащий, который во время выполнения своих функций узнает о преступлении или правонарушении, обязан немедленно сообщить об этом обвинителю.

Ле Пен могла помогать Путину

СМИ сообщали, что партия "Национальное объединение" сыграла решающую роль в стратегии, организованной окружением российским диктатором Владимиром Путиным с целью дестабилизировать Европу.

Также она могла пытаться подорвать поддержку Украины. Речь идет о большой подрывной деятельности России, сочетающей социальные сети и сотрудничество крайне правых партий, включая "Национальное объединение".

"По крайней мере с 2014 года, когда политическая партия "Национальный фронт" получила первый кредит от структуры, близкой к Путину, эта партия и ее руководители были коррумпированы таким образом, что распространяли российскую пропаганду, призванную посеять хаос во Франции и Европе", - говорится в заявлении.

Политики считают, что эти факты подрывают национальную безопасность и защиту демократических институтов. Однако они до сих пор не стали предметом какого-либо известного судебного преследования, хотя государственные власти неоднократно подчеркивали, что действия "Национального объединения" были напрямую связаны с в Кремль.

Отношение Марин Ле Пен к России

Марин Ле Пен является одной из самых известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции.

Партия под руководством Марин Ле Пен является единственной во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Также она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.

В 2022 году она осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они позволили достичь мира, а не разрушать французскую экономику".

В апреле этого года она заявила, что если Россия выиграет войну, это будет катастрофой. Но если Украина победит, то это будет означать "начало Третьей мировой войны".

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