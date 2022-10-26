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В партии Шольца предложили налог для сверхбогатых: при чем здесь Украина

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Германия, Среда 26 октября 2022 16:07
В партии Шольца предложили налог для сверхбогатых: при чем здесь Украина Фото: в Бундестаге поддержали предложение нового налога для сверхбогатых (GettyImige)
Автор: Татьяна Зарембо

В Германии заговорили о восстановлении налога для сверхбогатых, чтобы пройти энергокризис и иметь возможность помочь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.de.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила ввести налог для богачей, который должен помочь Германии поддерживать не только свою экономику, но и помогать Украине.

Большинство парламентариев в Бундестаге поддержали эту инициативу, потому что война в Украине, по их мнению, создает глобальные проблемы европейцам из-за роста цен на энергию и продукты питания, а также приносит страдания и разрушения самим украинцам.

"Такая налоговая инициатива позволит объединить те части немецкого общества, которые выступают за восстановление в Украине и поддерживают предоставленный на солидарных условиях налог на активы сверхбогатых", - подчеркнула Эскен.

Предлагаемый налог не новый, а отмененный в 1997 году налог на богатство с целью накопления дополнительных средств в бюджете. За счет этих средств правительство планировало финансировать различные проекты. В настоящее время в них могут входить и проекты по восстановлению украинских городов.

"Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не должно быть так, что обычные налогоплательщики, которые и так страдают от инфляции и цен на энергоносители, должны платить счета за войну своими силами", - поддержал предложение социал-демократов лидер парламентской фракции левых Дитмар Барч.

Напомним, министры энергетики 27 стран-членов ЕС утвердили в конце сентября чрезвычайные сборы со сверхприбылей энергетических компаний. Кроме того, они начнут переговоры о следующем шаге по разрешению энергетического кризиса в Европе.

Вчера, 25 октября, стало известно, что Германия выделит Украине 20 миллионов евро на закупку резервного оборудования, которое поможет быть готовым реагировать на террористические атаки по критической инфраструктуре.

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