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Партии, Роскомнадзор и родственники Кадырова: кого затронул девятый пакет санкций ЕС

Фото: Евросоюз ввел девятый пакет санкций против РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз сегодня, 15 декабря, утвердил девятый пакет санкций против Российской Федерации. Экономические ограничения наложены на российских политиков, членов их семей и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

Так, своим решением страны ЕС ввели санкции против таких политических сил, как ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и партия "Новые люди". Кроме того, под "экономический запрет" попал Роскомнадзор.

Кроме того, санкции затронули:

  • представителей организации "Русское имперское движение", клуба "Русич" и Союза добровольцев Донбасса;
  • семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей;
  • Бориса Корчевникова, Марину Ким, Григория Лепса, Дмитрия Пучкова, Никиту Михалкова;
  • дочерей Рамзана Кадырова — Айшат и Карины;
  • Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк.

Ранее мы писали, что Европейский союз сегодня, 16 декабря, официально согласовал девятый пакет санкций против России. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций,

Также напомним, вчера стало известно, что послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России..

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