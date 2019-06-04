УДАР йде на вибори і пропонує Саакашвілі пост глави партії

Партія УДАР візьме участь у позачергових виборах у Верховну раду. Про це заявив лідер політсили Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому в Instagram.

Мер Києва Віталій Кличко запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію УДАР на виборах до Верховної ради України.

"УДАР йде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам піти разом. Я залишаюся лідером партії УДАР, а Михайлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - заявив Кличко.

За словами Кличка, його партія підтримує "кроки ефективного реформування держави, наближення України до європейського співтовариства і НАТО".

"У мене ще багато зобов'язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюся мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно. І ті зміни, які сталися в столиці, ми зробимо і в кожному місті, містечку і селі", - сказав він.

Додамо, екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся до України. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в партії "Солідарність" і УДАР домовилися про спільний похід на вибори у Верховну раду.

В матеріалі РБК-Україна "Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенка йде на вибори в Раду" повідомлялося, що УДАР може очолити брат Віталія Кличка - Володимир, який останнім часом часто з'являється на публічних заходах з братом. Для зміцнення електоральних позицій Удару мер Києва вів переговори про об'єднання зі Святославом Вакарчуком та Ігорем Смешком, запевняє один із співрозмовників у команді Порошенко.