Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками

Політична партія Ігоря Смешка "Сила і честь" виступає за проведення парламентських виборів за новою системою – пропорційною з відкритими регіональними списками. Про це йдеться в заяві партії.

Таку систему в партії "Сила і честь" вважають найбільш справедливою до волевиявлення народу і, більше того, першим кроком до реформування та оновлення корумпованою, нео-феодальної та автократичної політичної системи України.

“Кінцевою метою цих реформ щодо вдосконалення законодавчої гілки влади має бути двопалатна Верховна рада. Нижня палата якої повинна формуватися за пропорційною системою з відкритими списками в кількості 200 народних депутатів, а верхня - за мажоритарною системою в кількості 50 сенаторів - представників окремих областей України", - йдеться в заяві.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, яким передбачалося запровадження відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах, вчора не був підтриманий профільним комітетом і вилучений з порядку денного. При цьому народні депутати України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему з закритими списками.

"Після прийняття цього закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство і блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборці будуть позбавлені права впливати на своїх обранців та контролювати їх роботу", - підкреслюють в партії.

Крім цього, в "Силі і честі" висловили надію, що новий президент України, який отримав безпрецедентну підтримку виборців, внесе в парламент законопроекти про імпічмент президента, зняття недоторканності з президента, депутатів і суддів та процедуру відкликання народних депутатів.

Ігор Смешко очолював СБУ, був членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна – дітям", членом Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, радником президента України, головою комітету з питань розвідки при президентові. У 2019 році брав участь у президентських виборах, де набрав 6,04% голосів виборців.

На сьогоднішній день за партію "Сила і честь" на парламентських виборах, згідно з соцопитуваннями, готові проголосувати 5,1% виборців.