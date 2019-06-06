Партія "Самопоміч": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Рейтинги партії "Самопоміч" на парламентських виборах 2019, історія і діяльність, ключові фігури політсили, який результат показала партія на минулих виборах - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг партії "Самопоміч" на виборах до Верховної ради 2019: соцопитування 16-21 травня

Об'єднання "Самопоміч" на майбутніх виборах готові підтримати 1,1% опитаних українців, які точно підуть на вибори і вже визначилися за кого будуть голосувати. Із загального числа респондентів тільки 0,8% вказали цю партію.

У передвиборчому рейтингу партій "Самопоміч" знаходиться на 12-му місці, а показник симпатій виборців, згідно з соцопитуванням, не дозволить політсилі подолати прохідний бар'єр у парламент.

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Найбільша кількість прихильників Об'єднання "Самопоміч" на заході країни - 2% серед усіх опитаних; і 1% респондентів з центральних готові віддати свій голос за цю партію.

Перед парламентськими виборами 2019, "Самопоміч" організувала голосування для складання "відкритого" партійного списку кандидатів у депутати. Голосування проходить у всіх регіонах України.

Історія партії

Політична сила була офіційно зареєстрована в 2013 році. Її назва співзвучна з найменуванням громадського об'єднання "Самопоміч", створеного в 2004 році Андрієм Садовим (на той момент депутат Львівської міськради).

Лідер партії з моменту її заснування - львівський міський голова А. Садовий. Партійною ідеологією є "християнська мораль і здоровий глузд".

Першими виборами, в яких партія брала участь, стали дострокові вибори до міськради Києва в 2014 році. До першої п'ятірки виборчого списку "Самопомочі" увійшли успішні підприємці. За результатами голосування, партія посіла третє місце і отримала 5 мандатів в Київраді.

На виборах до Верховної ради в 2014 році "Самопоміч" увійшла в трійку лідерів і отримала 33 місця в парламенті.

У травні 2019 року відбувся партійний з'їзд на якому Андрія Садового переобрали лідером "Самопомочі".

Андрій Садовий (фото: facebook.com/samopomich.ua)

У політичну раду партії також увійшли: голова виконкому партії Олег Лаврик, народні депутати Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сироід і Тетяна Острикова, керівники обласних організацій партії Богдан Станіславський, Юрій Акуленко, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв і директор з комунікацій Остап Процик.

Результат на парламентських виборах у 2014 році

У лютому 2014 року лідер партії Андрій Садовий повідомив, що його політсила братиме участь в парламентських виборах. За результатами голосування, "Самопоміч" набрала 10,97% голосів і отримала 32 мандати в парламенті за партійними списками. Також кандидат від "Самопомочі" Ірина Подоляк пройшла до Верховної ради, вигравши в одномандатному окрузі №116 (Львівська область).

У Верховній раді VIII скликання "Самопоміч" увійшла в коаліцію "Європейська Україна" разом з БПП, ВО "Батьківщина", "Народний фронт", Радикальної партією. У 2016 році покинула коаліцію і перейшла в опозицію.

Протягом VIII скликання Верховної Ради "Самопоміч" активно брала участь у розробці законопроектів, що стосуються антикорупційного законодавства, законів з сфер енергетики, інформаційних технологій, спрощення процедур пов'язаних з ОСББ та ін.