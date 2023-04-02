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Партия премьера Финляндии уступает конкурентам на выборах: подсчет голосов продолжается

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (flickr.com finnishgovernment)
Автор: Карина Левицкая

Партия премьера Финляндии Санны Марин на парламентских выборах уступает конкурентам, однако подсчет голосов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Социал-демократическая партия Марин предварительно уступает правую Национальную оппозиционную коалицию во главе с Петтером Орпо, который может стать следующим главой правительства, однако в настоящее время подсчет голосов продолжается.

Марин возглавляет правительство Финляндии, которое сформировала левоцентристская коалиция из пяти партий, с конца 2019 года. В настоящее время премьер сохраняет популярность благодаря успехам в борьбе с пандемией COVID-19 и присоединении Финляндии к НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально присоединится к НАТО в ближайшие дни.

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