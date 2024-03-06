Партия нового образца за донаты украинцев: СБУ показала испытание дрона SeaBaby (фото, видео)

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, изготовленный благодаря масштабному волонтерскому сбору.

"В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ Sea Baby", - говорится в сообщении.

Первый образец с символическим названием

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом.

В СБУ отмечают, что Sea baby 2024 года выпуска - это "дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага".

"Будущее именно по технологическим подходам в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу", - отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

Фото: первый морской дрон SeaBaby 2024 "Авдеевка" (t.me/SBUkr)

Впереди полный цикл испытаний

В Службе безопасности отмечают, что, как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний.

В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.

"Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", - рассказал бригадный генерал СБУ .

В СБУ напомнили, что именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.

Фото: первый морской дрон SeaBaby 2024 "Авдеевка" (t.me/SBUkr)