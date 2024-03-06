Партия нового образца за донаты украинцев: СБУ показала испытание дрона SeaBaby (фото, видео)

СБУ показала тестирование первого дрона Sea Baby из тех, на которые донатили украинцы. В общей сложности собрано почти 300 миллионов гривен на 35 единиц данного образца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, изготовленный благодаря масштабному волонтерскому сбору.
"В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ Sea Baby", - говорится в сообщении.
Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом.
В СБУ отмечают, что Sea baby 2024 года выпуска - это "дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага".
"Будущее именно по технологическим подходам в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу", - отметил Председатель СБУ Василий Малюк.
В Службе безопасности отмечают, что, как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний.
В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.
"Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", - рассказал бригадный генерал СБУ .
В СБУ напомнили, что именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.
Генерал СБУ Иван Лукашевич накануне сообщал, что Украина значительно модернизировала морские дроны Sea Baby. Они стали быстрее и сильнее.
В начале года глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морские дроны СБУ Sea Baby могут не только нести взрывчатку. Они еще способны стрелять ракетами.
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