Партія мерів на базі "Відродження" буде мати електоральний успіх на виборах, - політолог

Фото: Андрій Золотарьов (webscreenshot YouTube/NewsOne)

Експерт закликав до посилення представництва регіональних еліт у Верховній раді

Представництво регіональних еліт у Верховній раді з урахуванням процесу децентралізації неминуче має бути посилено. Таку думку висловив політолог, керівник центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, коментуючи заяву Геннадія Кернеса про створення політсили з мером Одеси Геннадієм Трухановим для спільної участі у парламентських виборах.

Зокрема, на своєму Facebook Золотарьов написав, що регіональні еліти не отримували достатніх представників у парламенті на виборах народних депутатів у 2012 і 2014 роках.

"У 2012 році в Раду пройшло оточення партійних лідерів, їх персональні команди. У 2014 році це місце зайняли активісти, добробатівці, "грантоїди", а представництво регіональних еліт постраждало, був помітний перекіс у бік киян. Тепер, коли почалася реформа децентралізації, роль і амбіції регіональних еліт будуть неминуче зростати", - вважає Золотарьов.

Він додав, що проект за участю популярних регіональних лідерів і знакових фігур на місцях у списку партії буде мати електоральний успіх.

"Проект за участю популярних і авторитетних мерів, які приєднуються до партії "Відродження", має всі шанси подолати не тільки 3%, а 5% бар'єр і бути представленим у парламенті. Тут справа не тільки в успішному проходженні списку партії, але і те, що в цьому проекті будуть представлені успішні депутати-мажоритарники, які протягом каденції парламенту працювали зі своїми округами. Напевно ми побачимо їх і в наступному скликанні Верховної ради", - додав політолог.

Як вважає Золотарьов, потреба в партії, яка б об'єднала у своєму складі мерів міст і знакових фігур місцевого самоврядування, назріла вже давно.

"Децентралізація дала нові повноваження, але з'явилися і нові проблеми. Сама реформа не закінчена, її треба завершити, і в цьому як ніхто зацікавлені мери міст, регіональна еліта. Цей проект деякі експерти вже називають партією мерів міст. Його появи чекали не одне скликання. Але кожен раз чи політики вмовляли мерів вступити в ту чи іншу політсилу, або заважали інші причини. Сьогодні мери не хочуть чекати милості політиків з Києва, а готові самі впливати на процес і переносити той корисний досвід управлінський, який є, на масштаби країни", - вважає Золотарьов.

Нагадаємо, мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив про готовність на парламентські вибори приєднатися до команди політичної сили, яку найближчим часом спільно з мером Одеси буде розвивати мер Харкова Геннадій Кернес.