У партії Меркель заявили, що відносини з Росією на дуже низькому рівні

Експерт партії Ангели Меркель із зовнішньої політики Норберт Реттген констатував, що відносини з Росією досягли кризової точки. Вони знаходяться на дуже низькому рівні.

Реттген зробив заяву в 80-ту річницю з дня нападу нацистської Німеччини на СРСР.

"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень. Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми", - йдеться в повідомлені.

Також німецький політик зазначив, що у Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою.