В парламент Болгарии прошла пророссийская партия после пересчета результатов выборов
По парламенту Болгарии прошли депутаты пророссийской партии "Величие". Это произошло после частичного пересчета результатов выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Парламентские выборы в Болгарии отбились в октябре 2024 года. Но Конституционный суд Болгарии назначил пересмотреть результаты выборов по жалобе партии "Величие". Политическая сила имеет пророссийские взгляды и не поддерживает помощь Украине.
В октябре партия не преодолела четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент, ей не хватило нескольких голосов. После частичного пересчета результатов выборов "Величие" прошла в парламент. Партия получила 10 мест, остальные шесть мест распределили между четырьмя небольшими партиями.
Правящая коалиция во главе с правоцентристской партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" потеряла пять голосов, но все же сохранила минимальное большинство - 121 место из 240.
Конституционный суд отклонил призывы к полному пересчету голосов.
Как пишет Reuters, в целом эта ситуация добавила еще больше неуверенности на политической сцене Болгарии, где в течение многих лет не могут получить большинство или сформировать стабильную коалицию.
Напомним, в январе 2025 года между Украиной и Болгарией возник конфликт из-за заявления лидера пророссийской партии "Возрождение" Костадина Костадинова. Он заявил, что болгары якобы составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области), и поэтому, по его мнению, "нет ничего более логичного, чем возвращение региона в состав Болгарии".
Посольство Украины в Болгарии осудило такие призывы депутата Костадинова.
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