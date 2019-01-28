У парламентській гонці лідирують партії Тимошенко, Зеленського і Рабіновича, - опитування

У трійку лідерів президентських виборів увійшли Тимошенко, Зеленський і Бойко

Партия Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа - За життя" уверенно укрепляет свои позиции среди лидеров парламентской гонки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социсследования, обнародованных Институтом анализа и прогнозирования, аналитической группой "Социопрогноз" и Киевским пресс-клубом.

Так, по этим данным, в тройку входят "Батькивщина" с рейтингом (20,7%), партия "Слуга народа" с 12,4% и "Оппозиционная платформа - За життя", которую поддерживает 11,8% респондентов.

Далее следуют "Солидарность" Петра Порошенко (11,7%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (10,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (8,8%). Ближе других к преодолению 5-процентного барьера подошла "Самопомич" Андрея Садового - 4,4%.







Что касается президентской гонки, то здесь тройку лидеров составили Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Юрий Бойко. Согласно данным социсследования, Тимошенко поддерживает 20,2% респондентов, у Зеленского рейтинг составил 12,6%. Третье место поделили Юрий Бойко и Петр Порошенко - с поддержкой в 11,9%.

Далее симпатии электората распределились следующим образом: за Анатолия Гриценко - 10,7%, Олега Ляшко - 9%, Андрея Садового - 4,7%, Александра Шевченко - 4,1%, Евгения Мураева - 2,4%. За "другого" политика были бы готовы отдать голоса 12,5%, затруднились с ответом 16,2%, а не голосовали бы ни за одного кандидата 13,9%.

Опрос был проведен с 17 по 25 января 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым). Всего было опрошено 2004 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Погрешность данных не превышает 2,2%.