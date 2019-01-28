У парламентській гонці лідирують партії Тимошенко, Зеленського і Рабіновича, - опитування

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

У трійку лідерів президентських виборів увійшли Тимошенко, Зеленський і Бойко

Партія Вадима Рабиновича "Опозиційна платформа - За життя" впевнено зміцнює свої позиції серед лідерів парламентської гонки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження, оприлюднені Інститутом аналізу і прогнозування, аналітичною групою "Соціопрогноз" і Київським прес-клубом.

Так, за цими даними, в трійку входять "Батьківщина" з рейтингом (20,7%), партія "Слуга народу" з 12,4% та "Опозиційна платформа - За життя", яку підтримує 11,8% респондентів.

Далі йдуть "Солідарність" Петра Порошенка (11,7%), "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (10,7%), Радикальна партія Олега Ляшка (8,8%). Ближче за інших до подолання 5-відсоткового бар'єру підійшла "Самопоміч" Андрія Садового - 4,4%.







Що стосується президентської гонки, то тут трійку лідерів склали Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський і Юрій Бойко. Згідно з даними соцдослідження, Тимошенко підтримує 20,2% респондентів, у Зеленського рейтинг склав 12,6%. Третє місце поділили Юрій Бойко і Петро Порошенко - з підтримкою 11,9%.

Далі симпатії електорату розподілилися наступним чином: за Анатолія Гриценка - 10,7%, Олега Ляшка - 9%, Андрія Садового - 4,7%, Олександра Шевченка - 4,1%, Євгенія Мураєва - 2,4%. За "іншого" політика були б готові віддати голоси 12,5%, вагалися з відповіддю 16,2%, а не голосували б за жодного кандидата 13,9%.

Опитування було проведено з 17 по 25 січня 2019 року в 24-х областях України і м. Києві (виключаючи тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей, а також АР Крим). Всього було опитано 2004 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Похибка даних не перевищує 2,2%.