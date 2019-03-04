На парламентських виборах в Естонії перемогла опозиція

Найбільшу кількість мандатів отримала право-ліберальна Партія реформ

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная право-либеральная Партия реформ, получив 34 места из 101 в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии Эстонии.

Таким образом пария увеличила свое присутствие в эстонском парламенте на четыре мандата.

На втором месте по мандатам - правящая Центристская партия - 26 мест в парламенте (на одно меньше, чем ранее).

Кроме того, в парламент прошли еще три партии: оппозиционная Консервативная народная партия - 19 мандатов; еще одна партия из правящей коалиции - Isamаa ("Отечество") - 12 мандатов; Социал-демократическая партия - 10 мандатов.

Всего в выборах принимали участие 10 политических партий и 15 независимых кандидатов.

Отметим, около 26% эстонских избирателей проголосовали онлайн до 27 февраля (последний срок электронного голосования).

Напомним, в Эстонии в воскресенье, 3 марта, прошли парламентские выборы. Правом голоса на выборах в парламент в стране обладают 958 тыс. 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.