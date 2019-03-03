В Естонії сьогодні проходять парламентські вибори

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Право голосу на виборах у парламент мають 958 тис. 571 громадян

В Естонії сьогодні, 3 березня, проходять парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Голосування проходить з 9:00 до 20:00 на 451 виборчій дільниці по всій країні.

Право голосу на виборах у парламент мають 958 тис. 571 громадян у віці старше 18 років, що не мають чинного кримінального покарання.

У попередньому голосуванні, з урахуванням електронного голосування, вже взяли участь майже 350 тисяч чоловік, або 40% від загального числа виборців.

Попередні підсумки голосування будуть підраховані через кілька годин після закриття дільниць для голосування.

Основна боротьба розгорнеться між провідної правлячої Центристською партією на чолі з прем'єр-міністром Юрі Ратасом і найбільшої опозиційної праволіберальної Партією реформ, що представляє інтереси крупного капіталу. Проводяться регулярно опитування громадської думки пророкують перемогу то однієї, то іншої партії з результатом у 28-30%.

Як пише Егг.ееза прогнозами, в парламент, що складається з 101 депутата, увійдуть 5-6 партій, що може ускладнити створення коаліції.

Раніше РБК-Україна писало, що Естонія може встановити мита на російську електрика через витіснення з ринку продукції Eesti Energia.