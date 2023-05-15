На парламентских выборах в Таиланде лидируют оппозиционные партии

В Таиланде проходят парламентские выборы, по предварительным подсчетам, в них лидируют оппозиционные продемократические партии Move Forward и Pheu Thai.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно предварительному подсчету более 80% из 95 000 избирательных участков страны, прогрессивная партия Move Forward должна получить 114 из 400 мест в Палате представителей, а Pheu Thai – 112 мест в округах.

Партия действующего президента Праюта Чан-оча, пришедшего к власти в результате военного переворота в 2014 году, пока имеет только 24 места.