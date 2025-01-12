Парламентская делегация Словакии полетела в Москву

Делегацию возглавили заместители председателя парламента Словакии Андрей Данко (партия SNS) и Тибор Гашпар (Smer-SD). В ее состав также вошли депутаты Мариан Кери, Ян Мазгут, Рихард Глюк (все от Smer-SD), а также Адам Лучанский (SNS).

Поскольку поляки запретили полет над своей территорией, рейс делегации изменился и будет пролетать над Чехией и Германией.

"Я не понимаю позицию Польши, но воспринимаю ее как реальность", - сказал Данко.

Согласно предыдущим заявлением Данко и Гаспара, ожидается встреча словацкой делегации с представителями Госдумы РФ и некоторыми вопросами правительства.

О чем будут говорить

Гаспар сообщил, что делегация хочет узнать, сможет ли российский "Газпром" составлять раз в Словакию, несмотря на прекращение транзита со стороны Украины. Также по его мнению, в повестку переговоров должна войти война на территории нашей страны.

Данко перед полетом заявил, что хочет привезти информацию, например, о жизни в России.

"Я хочу показать, что там тоже живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес", - сказал он.

Из России парламентская делегация должна вернуться в среду, 15 января.