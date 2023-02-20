Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев (фото)

"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном. Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. Ну и следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину и медлить больше, пожалуй, нельзя", - заявил Корнийчук.

Тем временем, фото депутатов Кнессета из украинской столицы опубликовал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на своей странице в Twitter.

Фото: парламентская делегация Израиля прибыла в Киев (twitter.com/michael_brodsk)

"В Киев прибыли депутаты Кнессета", - написал Бродский под фото.

Напомним, что до этого в Киеве перекрыли центральные улицы, а впоследствии в сети начали публиковать кадры передвигающегося по городу кортежа. В сети предположили, что сегодня столицу посетили высокие гости.

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