RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев (фото)

Фото: парламентская делегация Израиля прибыла в Киев (twitter.com/michael_brodsk)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину сегодня, 20 февраля прибыла израильская парламентская делегация. Депутаты Кнессета уже находятся в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.

"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном. Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. Ну и следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину и медлить больше, пожалуй, нельзя", - заявил Корнийчук.

Тем временем, фото депутатов Кнессета из украинской столицы опубликовал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на своей странице в Twitter.

Фото: парламентская делегация Израиля прибыла в Киев (twitter.com/michael_brodsk)

"В Киев прибыли депутаты Кнессета", - написал Бродский под фото.

Напомним, что до этого в Киеве перекрыли центральные улицы, а впоследствии в сети начали публиковать кадры передвигающегося по городу кортежа. В сети предположили, что сегодня столицу посетили высокие гости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевИзраиль