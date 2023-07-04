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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма

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Вторник 04 июля 2023 21:19
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма Фото: Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма (facebook.com/yevheniya.khudzik)
Автор: Валерия Полищук

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Также ЧВК "Вагнера" была признана террористической организацией.

Об этом заявила заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере приняли итоговую декларацию, которая, в частности, гласит, что:

  • терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;
  • действия ЧВК "Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. При этом отмечается, что российский диктатор лично признал, что "вагнеровцы" были "полностью финансированы" государством;
  • государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК "Вагнера" и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.

Кроме того, ПА ОБСЕ в документе призывает государства-члены усиливать международные нормы, которые четко признают: террористический характер ЧВК "Вагнера" и ее действий, а также ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации. К тому же отмечается недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

"Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации", - отметила Кравчук.

ЧВК "Вагнера"

Россия использовала наемников ЧВК "Вагнера" в войне против Украины. При этом Кремль отрицал какую-либо прямую связь с наемниками.

Однако на прошлой неделе Путин впервые признал, что ЧВК "Вагнера" получала государственное финансирование. К тому же, недавно российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что силы "Вагнера" получили более 9,8 млрд долларов по государственным контрактам.

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