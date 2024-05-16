В парламенте обсуждают расширение "єВідновлення" для пострадавшего бизнеса

К финансированию такого рода компенсаций планируют привлечь международных партнеров, которые с начала года уже предоставили Украине для дальнейшей реализации программы "єВідновлення" сумму в эквиваленте 12 млрд гривен.

Она отметила, что за первый год работы программы на компенсации подали заявления 103059 украинских семей и в течение этого периода темпы подачи заявлений не снижаются. Так, с 10 мая 2022 года по начало октября 2023 года через "Дію" было получено 49 тысяч заявлений, а за следующее полугодие - 53 тысячи.

"Показательно за этот период выросли и объемы согласованных компенсации. Одних только средств на ремонт поврежденного жилья за второе полугодие было уплачено в 4,5 раза больше чем за первое – 5,9 млрд гривен против 1,3 млрд гривен. В общем, по всем этапам программы согласованы за период действия "єВідновлення" уже почти 18 млрд гривен”, - отметила Шуляк.

Депутат напомнила, что средства, полученные по программе – целевые, виртуальные. То есть они предоставляются напрямую не получателю, которому согласовали компенсацию, а продавцу или недвижимости или строительных материалов и услуг, необходимых для ремонта поврежденного и покупки нового вместо уничтоженного жилья. Впрочем, подчеркнула Шуляк, некоторые бизнесы пытаются жульничать - регистрироваться в программе под видом компаний, продающих строительную продукцию или услуги, а на самом деле продают вообще другие товары.

"Недавно мы общались со специалистами сервиса "Дія", который является основным оператором услуги "єВідновлення", и они подтвердили, что такие попытки бывают, но в 100% случаев они тщетны. "Дія" сразу блокирует ритейл, который аккредитовался под видом продавца строительных. услуг, то есть вся эта история для таких предпринимателей очень быстро заканчиваются", – подчеркнула Шуляк.

Она также рассказала, что в Парламенте сейчас активно обсуждают возможность распространения программы компенсаций "єВідновлення" на бизнес и лично она является сторонником такого варианта. Но внутренних средств для этого недостаточно, поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами, положительно оценивающими возможность такого финансирования. Для них основным условием для его предоставления является максимальная минимизация коррупционных рисков.

"Когда мы создавали программу, для нас было главным, чтобы на всех этапах ее реализации возможность коррупционных проявлений была нулевой. И мы этого достигли – благодаря цифровизации процесса, вмешательств чиновников в процессы принятия решений почти нет. Мы прекрасно понимали, что для международного финансирования" єВідновлення" нам нужно отработать такой механизм, который можно показать партнерам, которые будут помогать только при условии, что коррупции не будет", - отметила глава партии "Слуга Народа".

По ее словам, для дальнейшей реализации программы уже в этом году 200 млн. долларов предоставил Всемирный Банк. Положительно оценил механизмы "єВідновлення" и Банк Совета Европы, который уже предоставил для финансирования программы первый транш в размере 100 млн евро. То есть, в целом, подчеркнула парламентария, речь идет о сумме, эквивалентной 12 млрд гривен. Более того, до конца текущего года планируется подписать соглашение на расширение финансирования.

"Мне бы очень хотелось, чтобы были международные партнеры, которые захотят через эту программу поддержать украинский бизнес. Технически это просто сделать, поскольку мы уже прошли все этапы апробации. Поэтому я уверена, что международные партнеры смогут это профинансировать хотя бы для какого-то количества бизнеса", – резюмировала Шуляк.