В парламенте Нидерландов поддержали передачу Украине системы ПВО Patriot

Большинство представителей парламента Нидерландов поддерживают передачу ЗРК Patriot. Депутат от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар при обсуждении решения напомнил о трагедии в Днепре, где российская ракета полностью разрушила подъезд многоэтажки.

"Вы видите, что Украина всегда должна защищаться от ракет из России. Patriot может сыграть здесь важную роль. Так что внесите свой вклад", - заявил он.

В то же время парламентарии обсудили, не ослабит ли передача ЗРК противовоздушную оборону Нидерландов. В настоящее время у страны есть четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.

Напомним, 17 января премьер Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом США сообщил, что его страна предоставит Украине ЗРК Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.