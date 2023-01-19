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В парламенте Нидерландов поддержали передачу Украине системы ПВО Patriot

Фото: парламент Нидерландов поддержал передачу Украине Patriot (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) поддержала решение о предоставлении Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Большинство представителей парламента Нидерландов поддерживают передачу ЗРК Patriot. Депутат от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар при обсуждении решения напомнил о трагедии в Днепре, где российская ракета полностью разрушила подъезд многоэтажки.

"Вы видите, что Украина всегда должна защищаться от ракет из России. Patriot может сыграть здесь важную роль. Так что внесите свой вклад", - заявил он.

В то же время парламентарии обсудили, не ослабит ли передача ЗРК противовоздушную оборону Нидерландов. В настоящее время у страны есть четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.

Напомним, 17 января премьер Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом США сообщил, что его страна предоставит Украине ЗРК Patriot.

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