В Парламенте отмечают важность автоматизации разрешительных процедур в строительстве

Для качественного и всестороннего развития украинского строительного рынка, создания прозрачных и честных правил игры и повышения инвестклимата в отрасли важно продолжать структурные изменения, в том числе введение возможности обжалования решений органов местного самоуправления при выдаче градостроительных условий и ограничений, а также демонополизация выдачи разрешений на строительство.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Все мы помним, насколько непростой была процедура ликвидации, казалось, непреодолимого коррупционного монстра строительной отрасли - ГАСИ, и всех коррупционных проявлений ее работы. Следовательно, кейс ДИАМ показал, что государство может быть сервисом и работать не коррупционно. Должны продолжать двигаться в этом же направлении и дальше", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарша добавила, что на рынке также ожидают и положительные изменения, которые еще больше снизят коррупционные проявления в строительной сфере. В частности, речь идет о правительственных решениях по дальнейшей автоматизации разрешительных процессов. Первоочередной задачей является демонополизация в выдаче градостроительных условий и ограничений (МУО) – наиболее коррупционного инструмента, который могут использовать местные власти.

"Поэтому мы предложили, чтобы ДИАМ стал на этапе выдачи МУО своего рода третейским судьей, который может применять механизм обжалования в случае, если местные власти не выдают градостроительные условия и ограничения. Застройщик сможет обратиться к ДИАМ, который предоставит соответствующее, справедливое решение. Опыт в этом у ДИАМ есть", - сообщила Елена Шуляк.

Кроме этого, предлагается ввести опцию выбора застройщиком органа, где он будет получать разрешение на строительство, а затем вводиться в эксплуатацию. Это может быть либо соответствующий орган при ОМС, выдающий разрешения, либо ДИАМ. Несмотря на то, о какой категории строительства идет речь - СС2 или СС1, застройщик должен иметь добровольное право выбора. Таким образом, мы разрушим разрешительную монополию на ответ”, – пояснила Шуляк.

Нардепка также отметила, что для игроков строительного рынка в настоящее время важно также сотрудничество с ДИАМ относительно создания электронного журнала авторского и технического надзора. Следует усиливать цифровизацию этих процессов. В частности, проектная документация должна быть произведена исключительно как электронный как электронный документ и подписываться электронными подписями в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ).

Процедура проверки ряда показателей проектной документации при экспертизе должна происходить с использованием форматологического контроля. В свою очередь ЕГЭСББ автоматически будет блокировать возможность утвердить проектную документацию, если экспертный отчет на нее отрицательный. То есть, е-система станет своеобразным фильтром, не пропустившим некачественную проектную документацию.

"Автоматизация и цифровизация - тот антикоррупционный предохранитель, который позволяет максимально исключить контакты с чиновниками на разных уровнях. Если застройщик будет иметь все необходимые документы, регистрация будет происходить автоматически", - подчеркнула Шуляк.

В пользу ДИАМа говорит и статистика, отметила Шуляк. Так, в 2023 году в сегменте нового строительства заявок на выдачу разрешений увеличилось на 22% по сравнению с 2022 годом. При этом в 2023 году орган сосредоточился на сервисно-ориентированном подходе, предоставляя получателям услуг максимум информации, чтобы они лучше понимали основания для отказов, замечаний, а следовательно, скорее устраняли недостатки, минимизируя риски негативных для себя решений, и только после этого подавали документы. на регистрацию.

"Благодаря этому удалось снизить количество отказов на выдачу сертификатов для готовых объектов на 33%. В части разрешений немного "скромнее" - отказов на 11% меньше", - сообщила Председатель профильного Комитета градостроительства.