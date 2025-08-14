В парламенте хотят изменить правила пользования служебным жильем в Украине

По ее словам, поскольку Украина продолжает жить по Жилищному кодексу 1983 года, назначение служебного жилья до сих пор не понимают ни граждане, ни органы местного самоуправления, поэтому оно используется не по прямому назначению, а переходит в собственность, переставая быть служебным.

"Механизм "разгосударствления" превратил служебное жилье в способ бесплатной приватизации и нечестное завладение служебным жильем в Украине. Из последних случаев - раздача в собственность служебного жилья в академии МВД, судьям, их помощникам, которые уже имеют собственную недвижимость, и не одну. Зато те граждане, которые по работе имеют право пользоваться служебным жильем и действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, такой возможности лишены", - пояснила Шуляк.

Нардеп подчеркнула, что механика предоставления служебного жилья в большинстве стран следующая: после увольнения работника служебное жилье переходит новому сотруднику.

Например, в Германии государство управляет более 62 тыс. квартир через единого госоператора, предоставляя жилье федеральным служащим, судьям и военным на условиях льготной аренды. Польша наоборот децентрализовала вопрос служебного жилья, регулируя его отраслевыми актами. Отдельно регулируются вопросы предоставления служебного жилья военнослужащим, полицейским, но все они могут выбирать между квартирой, местом в общежитии или денежной субсидией.

В США военнослужащим предоставляется гибкая система жилищной поддержки, ориентированная на денежную компенсацию. Военные могут жить на базе или арендовать жилье вне ее, получая компенсацию, которая зависит от рыночных условий и ранга. Великобритания централизованно предоставляет служебное жилье военным через Минобороны, при этом жилье не подлежит приватизации, а арендная плата субсидируется. Все эти модели имеют упорядоченный учет, связывают доступ к жилью с мобильностью и служебным статусом, работая на условиях льготной аренды.

После принятия до конца текущего года законопроекта №12377, что является требованием Ukraine Facility, служебное жилье в Украине начнет играть свою настоящую роль - временного жилья, которое предоставляется в аренду тем, кто по специфике работы должен проживать рядом, подчеркнула Шуляк. Его цель - не замещать социальное жилье, а служить эффективным инструментом для обеспечения кадрами, которые необходимы общинам и государству.

"Важно, что служебное жилье не подлежит приватизации и будет предоставляться только на период выполнения служебных обязанностей, что должно исключить злоупотребления. Перечень категорий лиц, имеющих право на такое жилье, для государственного фонда будет определять Кабмин, а для местных - сами общины", - добавила нардеп.

В то же время она сообщила, что даже проживая в служебном помещении, человек сможет одновременно участвовать в государственных программах поддержки, предусматривающих приобретение собственного жилья. Но для того, чтобы все это заработало, нужно формировать государственные и местные фонды служебного и социального жилья.

Напоследок Шуляк напомнила - категорией граждан, которые будут продолжать получать жилье от государства в собственность, будут военные и ветераны. Вопрос обеспечения жильем военных является важным, приоритетным, поэтому требует отдельного урегулирования.

В проекте закона "Об основных принципах жилищной политики" предусмотрено, что отношения, возникающие в связи с реализацией военнослужащими и членами их семей права на жилье, регулируются ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". То есть, специальным законом должны быть определены любые механизмы решения жилищного вопроса военных в том числе вопрос приобретения жилья в собственность.