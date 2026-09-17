В парламенте Эстонии предложили каждый год направлять Украине часть ВВП

В парламенте Эстонии было предложено закрепить ежегодную военную и финансовую поддержку Украины. Соответствующий проект заявления также содержит ряд других предложений по усилению помощи Киеву и давлению на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
67 депутатов Рийгикога (парламента Эстонии) внесли на рассмотрение проект заявления "За победу Украины и обеспечение безопасности Европы". Документ от имени депутатов передал в парламент глава комитета Рийгикога по иностранным делам Марко Михкельсон.
Проект еще предстоит обсудить и вынести на голосование. Заседание профильного комитета намечено на 17 сентября.
Отдельным пунктом документа является предложение ежегодно направлять Украине не менее 0,25% валового внутреннего продукта Эстонии . Речь идет о многолетней и предполагаемой военной и финансовой поддержке.
В проекте также призывают союзников сделать приоритетом поставку Украине систем и ракет противовоздушной обороны, обеспечить постоянные поставки военной техники и подготовить критически важные запасы к предстоящей зиме.
Кроме того, депутаты предлагают развивать производство вооружений, передавать Украине соответствующие технологии и расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
Эстонский парламент также предлагает усилить поддержку украинской разведки, наблюдения и систем раннего предупреждения, в частности, путем обмена спутниковыми снимками. Отдельно идет речь об ускорении инвестиций в производство беспилотников и средств борьбы с ними.
Экономическая часть проекта предусматривает призыв усилить давление на Россию, ограничить доступ к технологиям и сократить доходы от экспорта энергоносителей.
Депутаты также выступают за более эффективное применение санкций и привлечение к ответственности нарушителей.
В документе отдельно осуждается проведение 20 сентября выборов в Государственную Думу России на временно оккупированных территориях Украины. Рийгикогу предлагается не признавать результаты этих выборов и сложившуюся по их итогам Госдуму легитимным представительным органом.
Проект заявления также подтверждает поддержку вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.
В то же время авторы документа отмечают важность продолжения реформ в Украине, укрепления демократических институтов, борьбы с коррупцией, а также соблюдения прав оппозиции и политического плюрализма.
Еще одним пунктом является поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины и механизмов компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией.
Эстония уже предусмотрела помощь Украине на уровне 0,25% ВВП в своем бюджете на 2026 год. На военную поддержку в этом году заложено 110,7 млн. евро, причем большую часть средств планируют направить на заказ для эстонской оборонной промышленности.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что угроза для НАТО будет сохраняться, пока РФ продолжает агрессию против Украины. По его словам, партнеры должны продолжать комплексную помощь Киеву и увеличивать давление на Москву.
Также Эстония хочет присоединитьсяк ядерной инициативе Франции. Инициатива предполагает усиление ядерного сдерживания и расширение соответствующего сотрудничества с европейскими партнерами.