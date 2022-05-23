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У парламенті зареєстрований законопроект про розгортання мережі бомбосховищ, - Шуляк

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Понеділок 23 травня 2022 14:01
У парламенті зареєстрований законопроект про розгортання мережі бомбосховищ, - Шуляк Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Профільний парламентський комітет спільно з Міністерством регіонального розвитку розробили законопроект про будівництво в Україні системи бомбосховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора законопроекту, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не говорячи вже про спроможність захистити населення у випадку застосування зброї масового ураження", - констатує Шуляк.

За її словами, наявна система цивільного захисту не може повною мірою захистити людей від обстрілів, особливо з огляду на те, що загарбники гатять по житловим масивам та цивільній інфраструктурі.

"Ми маємо будувати з урахуванням надійних бомбосховищ. Законопроект № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Однією з норм є готовність приймати населення до укриття в 12-годинний термін", - пояснила вона.

Для цього у Містобудівній документації на регіональному та місцевому рівнях має бути розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, без цього затверджувати документацію заборонять.

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Парламент Олена Шуляк
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