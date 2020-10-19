У парламенті пояснили, навіщо продовжили шкільні канікули

Шкільні канікули були продовжені з 15 по 30 жовтня у зв'язку з двома причинами. Перша - різкий сплеск захворюваності коронавірусом в Україні, друга - вибори 25 жовтня.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Пішли на перерву: повернуться діти в школу в листопаді".

За словами голови парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, необхідність передчасних канікул потрібна, щоб запобігти поширенню інфекції.

"Друге питання - це вибори 25 жовтня. У багатьох школах розташовані виборчі дільниці. Для їх підготовки, щоб зробити це безпечно, також вирішили розпочати канікули зараз. Це пояснили нам на засіданні комітету т. в. о. міністра освіти і науки та МОЗ", - пояснив РБК-Україна Бабак.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину у країні до 31 грудня, а також рекомендував школам піти на канікули з 15 по 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне навчання.

Також РБК-Україна писало, що студенти з Криму і Донбасу зможуть залишитися в гуртожитках на час дистанційного навчання.