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У парламенті Британії не вдалося винести вотум недовіри уряду Джонсона

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який подав у відставку, свідчать дані голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію британського парламенту.

Проти проголосували 349 парламентаріїв, 238 висловилися за. Більшість місць в палаті (358 з 650) зараз належить консерваторам, лідером яких є Джонсон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом Пінчером.

Також ми писали, що Консервативна партія Британії має намір вибрати нового прем'єр-міністра до початку осені.

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Великобританія