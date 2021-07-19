У парламенті Британії вимагають незалежного розслідування заворушень під час Євро-2020

Доуден викликав до себе виконавчого директора FA Марка Буллінгема минулого понеділка, 12 липня, після чого FA пообіцяла провести власне розслідування.

Матеріал The Times, заснований на показниках свідків і джерелах в уряді, вийшов на наступний день. У ньому, зокрема, стверджувалося, що охочі прорватися на трибуни підкуповували стюардів готівкою, а у одного з людей на трибунах був ніж.

"Міністри глибоко стурбовані і хочуть бачити ретельне розслідування рішень, прийнятих для того, щоб подібні ганебні справи більше не повторилися. Вони думають, що перевіркою того, що сталося має зайнятися хтось незалежний",- цитує The Times джерела в уряді Великобританії.

Газета зазначає, що Доуден не став прямо доручати FA передати розслідування іншому органу.

Фінал чемпіонату пройшов 11 червня на стадіоні "Уемблі". Збірна Англії поступилася Італії в серії післяматчевих пенальті. У день проведення фіналу постраждали 19 поліцейських. Напередодні поліція Лондона опублікувала фотографії десяти осіб, розшукуваних у зв'язку з насильством і заворушеннями.