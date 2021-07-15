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У Британії вболівальників за расизм хочуть на 10 років позбавити футбольних матчів

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Британія, Четвер 15 липня 2021 15:29
У Британії вболівальників за расизм хочуть на 10 років позбавити футбольних матчів Фото: Маркус Решфорд, гравець збірної Англії (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв заборонити вболівальникам-расистам 10 років відвідувати футбольні матчі. Таким чином він відреагував на цькування трьох темношкірих гравців збірної Англії, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами Джонсона, уряд ухвалить рішення про заборону людям, які робили расистські висловлювання в інтернеті, ходити на футбольні матчі впродовж 10 років. Глава британського уряду також пригрозив штрафами соцмережам за те, що вони не можуть зупинити таку "мерзенну поведінку" вболівальників.

Таку заяву Джонсон зробив після того, як британські фанати вибухнули гнівом в Інтернеті через те, що Маркус Решфорд, Букайо Сака та Джейдон Санчо не змогли забити гол у ворота збірної Італії під час серії пенальті у фіналі Євро-2020. Ці нереалізовані пенальті принесли перемогу італійській збірній.

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