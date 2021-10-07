Парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду. Представник екологічної організації Greenpeace Гекхан Ерсой вважає ратифікацію Туреччиною угоди стратегічним кроком, оскільки інакше в нинішній міжнародній ситуації їй довелося б важко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.
"Туреччина десятиліттями приймала політичні рішення на користь вугільної промисловості", - заявив Гекхан Ерсой, зазначивши, що поки незрозуміло, як нинішнє голосування відіб'ється на житті країни.
Вже в листопаді в Глазго відбудеться 26-а Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26). Її учасники спробують виробити подальші заходи щодо здійснення заявлених у Паризькій угоді домовленостей.