ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Парламент Туреччини подовжив дозвіл використовувати армію в Іраку і Сирії

Туреччина, Середа 07 жовтня 2020 18:28
Парламент Туреччини подовжив дозвіл використовувати армію в Іраку і Сирії
Фото: парламент Туреччини (dha.com.tr)
Автор: Роман Тверденко

Турецький парламент схвалив продовження дозволу на відправку військ до Сирії та Іраку. Перебувати в цих країнах армія зможе ще рік.

Про це повідомляє агентство DHA.

Парламент підтримав меморандум, запропонований президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. В якості обґрунтування продовження терміну перебування військ за кордоном називається наявність загроз для безпеки Туреччини в зв'язку з діяльністю різних сепаратистських і терористичних організацій в Іраку і Сирії, неподалік від турецького кордону.

Нагадаємо, Туреччина, зокрема, воює з курдами. В цьому році турецькі війська посилювали свої війська для протистояння з ними, а в червні провели спецоперацію "Кіготь орла". Її метою було ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами.

Раніше глава МЗС Туреччини підкреслив особливість відносин з Азербайджаном, заявивши про готовність допомогти йому в будь-якій сфері.

Також президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Туреччина повинна бути присутня у врегулюванні карабахського конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Турция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся