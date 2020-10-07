Парламент Туреччини подовжив дозвіл використовувати армію в Іраку і Сирії

Фото: парламент Туреччини (dha.com.tr)

Турецький парламент схвалив продовження дозволу на відправку військ до Сирії та Іраку. Перебувати в цих країнах армія зможе ще рік.

Про це повідомляє агентство DHA.

Парламент підтримав меморандум, запропонований президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. В якості обґрунтування продовження терміну перебування військ за кордоном називається наявність загроз для безпеки Туреччини в зв'язку з діяльністю різних сепаратистських і терористичних організацій в Іраку і Сирії, неподалік від турецького кордону.

Нагадаємо, Туреччина, зокрема, воює з курдами. В цьому році турецькі війська посилювали свої війська для протистояння з ними, а в червні провели спецоперацію "Кіготь орла". Її метою було ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами.

Раніше глава МЗС Туреччини підкреслив особливість відносин з Азербайджаном, заявивши про готовність допомогти йому в будь-якій сфері.

Також президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Туреччина повинна бути присутня у врегулюванні карабахського конфлікту.