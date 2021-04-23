Парламент збирається на позачергові засідання. В СН розповіли, що будуть розглядати

"Вся країна спостерігає, як стараннями опозиції звичайний робочий режим пленарних засідань перетворився на нескінчену тяганину із розгляду "поправочного спаму". Зокрема, зараз це стосується земельного законопроекту №2194, який передає землю у розпорядження громад. Саме тому ми йдемо шляхом скликання позачергових засідань, щоб розглядати важливі для країни законопроекти", - повідомив очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, блокування роботи парламенту "поправочним спамом" з боку опозиції має системний характер, щоб створити у суспільстві враження, нібито Верховна рада неспроможна ухвалювати потрібні країні закони.

"Наша опозиція орієнтується на звички старої політики - блокує, гальмує, затягує. Ні про які альтернативні варіанти мова не йде, адже в опозиції розуміють, що у більшості випадків законодавчим ініціативам команди президента немає раціональної альтернативи", - констатує Корнієнко.

У фракції "Слуга народу" позачергові сесії Верховної ради називають відповіддю на тактику гальмування роботи парламенту та наголошують, що виносять на розгляд не тільки екстрені законопроекти, а й звичайні, які Верховна рада мала б опрацьовувати у робочому порядку.

"Зараз фактично відбувається десакралізація позачергових засідань, які раніше сприймалися як щось надзвичайне та екстраординарне. Всі розуміють, що через розгляд "поправочного спаму" у нас накопичилося безліч законів, які потрібно розглянути. Тому у планах найближчих позачергових засідань є, якщо можна так висловитися, звичайні закони. Але вони важливі, системні, їх чекають", - заявив голова фракції СН Давид Арахамія.

За його словами, депутати більшості ініціюють два позачергових засідання, на яких планують розглянути загалом 30 законопроектів. Серед них ті, що стосуються соціальної сфери, підтримки бізнесу, науки, культури, реформування правоохоронної системи.

Зокрема, у першому читання планують ухвалити законопроект №3718 про основні засади молодіжної політики. Він дозволить молоді впливати на формування державної політики та владу в цілому, а також впроваджує систему грантів молодим людям.

Серед законопроектів соціального блоку розглянуть №4555 про підвищення пенсій окремим категоріям "чорнобильців"та №5308 про фінансування державної іпотечної програми на 20 млрд грн на цей рік, що дозволить тисячам сімей отримати житло на пільгових умовах. А також довгоочікуваний прое 1кт №2683 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне страхування, який дозволить працюючим нині громадянам отримувати гідну пенсію.

Економічний блок стосується зменшення дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку (№5175), державної підтримки аграріїв у страхуванні урожаю (№5104) та спрощення й полегшення приєднання до електромереж (5009), що стане додатковим стимулом для розвитку бізнесу й залучення інвестицій.

"Всі ці ініціативи парламент мав розглядати у звичайному робочому режимі, як і сотні інших законопроектів, якби не спроби опозиції блокувати, гальмувати, затягувати роботу Верховної ради заради своїх інтересів. Але ми забезпечимо нормальну роботу парламенту і витримаємо цей марафон позачергових засідань, щоб приймати важливі для країни закони", - говорить Арахамія.

У фракції "Слуга народу" не виключають, що й надалі використовуватимуть механізм позачергових засідань.

"Наша мета - зберегти дієздатність парламенту та його спроможність ухвалювати важливі для країни закони. І ми будемо скликати позачергові засідання до тих пір, поки опозиція не почне працювати в нормальному режимі. Якщо опоненти розраховують на те, що ми не витримаємо й відступимо від нашої програми реформ, вони жорстоко помиляються. Ми вже неодноразово демонстрували, що здатні захищати свої принципи та йти наперекір обставинам", - наголосив Корнієнко.