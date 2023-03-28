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Парламент Словакии осудил преступления РФ, а именно депортацию украинских детей и женщин

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Словакия, Вторник 28 марта 2023 22:20
Парламент Словакии осудил преступления РФ, а именно депортацию украинских детей и женщин Фото: Парламент Словакии осудил преступления РФ, а именно депортацию украинских детей и женщин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Национальный совет Словакии осудил преступления РФ, совершенные против украинских женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение парламента, приводящее Teraz.

Также парламент призвал генерального прокурора Словакии Мароша Жилинка оценить, не является ли насильственная передача детей из Украины в Россию преступлением геноцида. После этого ему следует рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Парламент выражает чрезвычайное возмущение зверствами, в том числе незаконными депортациями женщин и детей, которые против их воли вывозятся на территорию Российской Федерации, где им грозит помещение в лагеря для задержанных, смена лица и другие действия, которые могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности", - говорится в заявлении.

Депутаты призывают правительство Словакии предоставить национальную помощь украинцам в их усилиях по борьбе с безнаказанностью преступлений. В то же время они требуют, чтобы правительство в сотрудничестве с другими правительствами Евросоюза сделало все необходимые шаги в международных институтах. Цель – поддержать судебное преследование российских чиновников и всех виновных в совершении тяжких преступлений. Парламент заявляет о своей заинтересованности в помощи украинцам в расследовании наиболее тяжких преступлений, совершенных против мирного населения. Он также призывает международные организации, особенно ООН и Международный комитет Красного Креста, активизировать усилия по возвращению депортированных лиц в их семьи в Украине.

В декларации парламент также призывает Российскую Федерацию немедленно приостановить депортацию украинских детей и женщин и вернуть дыхание в Украину. Также РФ призывают немедленно прекратить убийства, изнасилования и пытки украинских граждан.

Бывший сотрудник "Беркута" избивал депортированных украинских детей в оккупированном Крыму. Он также участвовал в разгоне Майдана.

Отметим, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в депортации украинцев.

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