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Парламент Словакии запретил правительству поддерживать санкции против России: что известно

Фото: здание парламента Словакии (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Парламент Словакии одобрил резолюцию, инициированную ультранационалистической Словацкой национальной партией (SNS), которая призывает членов правительства больше не поддерживать антироссийские санкции на международном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Denník N.

Из 76 присутствующих депутатов 51 поддержал инициативу, 23 воздержались, а один высказался против. Оппозиция перед голосованием покинула зал в знак протеста.

Большинство депутатов от Национальной коалиции также проголосовали "за", за исключением одного депутата, который воздержался.

Документ призывает членов правительства не поддерживать антироссийские санкции в международных организациях, обосновывая это негативным влиянием санкций на цены энергоносителей в Словакии.

На заседании присутствовали инициаторы петиции за проведение референдума по отмене санкций против РФ. Также в зале был бывший министр юстиции Штефан Гарабин, которого недавно временно оправдали по делу об одобрении войны РФ против Украины.

 

Санкции против России и Словакия и Словакия

Отношения между Словакией и РФ в последние годы претерпели заметные изменения, особенно после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Сначала Словакия, как член Европейского Союза и НАТО, поддерживала жесткую санкционную политику против Москвы.

Однако ситуация начала меняться после парламентских выборов 2023 года, когда к власти вернулся популист Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами. Его правительство заняло более отстраненную позицию относительно войны в Украине, а затем начало публично ставить под сомнение эффективность санкций против России, обвиняя их в негативном влиянии на экономику Словакии.

В 2024-2025 годах все больше политических сил в стране начали открыто выступать против антироссийских санкций.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может наложить вето на новые санкции Евросоюза против России, если это будет "угрожать" мирному урегулированию войны РФ против Украины.

Также в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.

Однако Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что референдум в стране об отмене санкций против России"просто не может быть объявлен".

Напомним, Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России. Он направлен, в частности, против теневого флота РФ, а также банков, которые обходят ограничения.

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