Парламент Швейцарии одобрил высылку российских шпионов перед саммитом мира по Украине

Законодатели верхней палаты поддержали предложение с формулировкой "последовательно высылать российских шпионов и других иностранных шпионов", которое было поддержано президентом Виолой Амерд в обращении к парламенту.

"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушения их безопасности и защищает себя", - заявила Амхерд за две недели до того, как ее правительство готовится принять у себя десятки стран для участия в мирных переговорах по Украине.

Амерд сказала, что правительство хочет последовательно высылать офицеров разведки, чья деятельность ставит под угрозу безопасность Швейцарии или ее роль как принимающего государства, подчеркнув при этом, что это предложение не приведет к автоматическому принятию решений.

Франциска Рот, депутат от левоцентристских социал-демократов и одна из сторонниц этой меры, заявила, что нейтральная Швейцария является магнитом для шпионов из-за концентрации международных организаций в стране. По данным отечественных спецслужб, это особенно справедливо в отношении российских шпионов, добавила она. Утверждая, что Швейцарии необходимо проявить "нулевую терпимость" к шпионажу, Рот сказал, что это предложение должно послужить укреплению механизмов контроля и изгнания шпионов.

Поскольку это предложение уже было поддержано нижней палатой в декабре, правительство теперь должно действовать в соответствии с ним.