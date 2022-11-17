Парламент Швеции согласовал новый пакет помощи Украине на 300 млн долларов

Шведский парламент одобрил предложение финансового комитета и предоставил правительству полномочия передать Украине оборонную технику и снаряжение на сумму более 3 млрд шведских крон, или почти 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное веб-представительство парламента Sveriges Riksdag .

Речь идет о системах противовоздушной обороны, включая боеприпасы, а также бронированную технику, прицельные устройства, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты, палатки и маскировочные сетки.

"Это больший пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих партий, вместе взятых. Это самая большая работа, которую мы проделали, и мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Министр обороны Пол Йонсон подчеркнул, что новый пакет военной техники включает в себя необходимое для защиты Украины снаряжение, которое поможет украинцам выстоять перед натиском российских ракет в последние недели.