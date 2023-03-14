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Парламент рассматривает варианты помощи бизнесу, - Шуляк

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Вторник 14 марта 2023 16:11
Парламент рассматривает варианты помощи бизнесу, - Шуляк Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Верховной раде работают над механизмами поддержки бизнеса. В частности, продолжаются дискуссии о перспективах компенсаций для юридических лиц за разрушенные нежилые объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В госбюджете-2023 более 1 трлн грн заложено в поддержку обороноспособности нашей страны - более 17% ВВП. Эти расходы не финансируются нашими международными партнерами, а поступают из налогов. Бизнес создает рабочие места, добавленную стоимость и платит налоги в Украине. И его нужно поддерживать", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, парламент рассматривает вопрос, как помочь бизнесу, который страдает от разрушений и работает на сложных территориях.

"Вопрос дискуссионный, сложный, потому что речь идет о том, где брать деньги. Но они рассматриваются, ведь пострадала складская, промышленная недвижимость, торговые площади. Есть запрос бизнеса на компенсации", - добавила она.

Шуляк также отметила, что после того, как государство компенсирует потери владельцам разрушенного и поврежденного имущества, логично будет подготовить законодательную базу для компенсаций бизнеса.

"Все проблемы бизнеса в фокусе нашего внимания. Раз в месяц мы встречаемся с представителями разных ассоциаций и ищем совместные решения, чтобы в дальнейшем поддерживать и помогать на законодательном уровне", - подытожила Шуляк.

Напомним, ранее Шуляк заявляла, что уже сейчас можно начать нарабатывать законопроект, предусматривающий компенсацию бизнеса за утраченное и поврежденное имущество.

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