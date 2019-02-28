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Парламент ратифікував дві угоди з Катаром

Новини » Політика    28.02.2019 - 15:59
Парламент ратифікував дві угоди з Катаром
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документи парламентарі прийняли без обговорення

Верховна рада України у четвер, 28 лютого, підтримала дві ратифікації угод з Катаром - про сприяння та взаємний захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, документи парламентарі прийняли без обговорення.

Так, законопроект №0215 про ратифікацію угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій підтримали 238 парламентарів, а законопроект №0202 про ратифікацію угоди з Катаром про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і протоколу до неї - 240 нардепів.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Кабінет міністрів України пропонував Раді ратифікувати угоду з Катаром про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і протоколу до неї.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня парламент провалив законопроект №0197 "Про ратифікацію угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між урядом України та урядом держави Катар".

Додамо, у вересні анонсувалося, що Україна і Катар співпрацюватимуть у сфері громадської безпеки.

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Теми: Засідання Ради
Новини України ратификацияВерховна РадаКатар
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