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Парламент предлагает страховать инвестиции от военных рисков

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Понедельник 29 мая 2023 18:45
Парламент предлагает страховать инвестиции от военных рисков Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №9015, предусматривающий компенсацию инвесторам в случае ущерба от военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Украина нуждается в инвестициях - как внешних, так и внутренних. Но если иностранные инвесторы могут вкладывать деньги в наше государство даже сейчас и страховать свои инвестиции от военных рисков, то из-за несовершенства законодательства украинские инвесторы такой возможности не имеют. Поэтому мы должны вправить эту ситуацию", - объяснила Шуляк.

Она добавила, что законопроект создает условия для того, чтобы Экспортно-кредитное агентство могло страховать инвестиции отечественных и иностранных инвесторов, в том числе и от военных рисков.

"Это позволит привлекать в Украину больше инвестиций, которые сейчас необходимы для создания рабочих мест, наполнения бюджета и обеспечения обороноспособности страны. Также инвестиции могут сыграть важную роль в процессе восстановления Украины уже сейчас и в послевоенное время", - подытожила Шуляк.

Напомним, в Украине стартовала программа "єВідновлення", по которой владельцы поврежденного жилья получат для его ремонта компенсацию в размере до 200 тыс. грн. Вторая очередь выплаты компенсаций будет касаться собственников уничтоженного жилья.

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Елена Шуляк инфраструктура
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