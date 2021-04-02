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Парламент Нідерландів відмовився підтримати вотум недовіри прем'єру

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 05:18
Парламент Нідерландів відмовився підтримати вотум недовіри прем'єру Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Більшість у парламенті Нідерландів не підтримали винесення вотуму недовіри прем'єра Марка Рютте. Законодавці ледь не взяли вотум.

Про це повідомляє Reuters.

Разом з тим більшість проголосувала за засудження прем'єра за брехню.

"Парламент дав мені серйозний сигнал і я зроблю все можливе, щоб повернути довіру", - сказав пан Рютте журналістам. Він приніс вибачення.

Марк Рютте займає пост прем'єра з 2010 року. У 2021 році його партія перемогла на парламентських виборах і прем'єр приступив до переговорів щодо складу коаліційного уряду. Парламент вважає, що пан Рютте збрехав з приводу переговорів.

Нагадаємо, в січні уряд Нідерландів пішов у відставку на чолі з прем'єр-міністром Марком Рютте. Все із-за звинувачень на адресу громадян у шахрайстві.

Раніше суд у Нідерландах постановив скасувати комендантську годину, оскільки він серйозно порушує права людини.

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