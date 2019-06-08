Парламент Молдови визнав країну "захопленою державою"

У Молдові парламентська більшість проголосувала за декларацію "Про захоплену державу", яку підтримали 61 депутат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Повідомляється, що представник блоку ACUM Андрій Нестатсе зачитав декларацію, у якій йдеться про анулювання змішаної виборчої системи та висловлюється вотум недовіри Конституційному суду країни. Також у декларації міститься вимога відправити у відставку главу Служби інформації й безпеки, а також главу Національного центру по боротьбі з корупцією.

Він запропонував звернутись до Європейського суду з прав людини у зв’язки з тим, що Конституційний суд Молдови ухвалює рішення, які суперечать закону.

Також раніше депутати проросійської партії соціалістів Молдови й члени проєвропейського блоку ACUM напередодні екстреного засідання парламенту підписали тимчасову згоду про співробітництво.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Молдові Конституційний суд постановив розпустити парламент. В КС пояснили, що парламент Молдови повинен був закінчити формування уряду до 7 червня, перед цим суд поставив, що на формування уряду відводиться 90 днів, а цей термін закінчився опівночі 8 червня.